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    Deneysel kazı alanında 8 bin yıllık köy yaşamının izi

    Kırklareli'nde ilköğretim okulu öğrencileri 8 bin yıllık köy yaşamının ortaya çıkarıldığı Aşağıpınar Ören Yeri'nde kendileri için hazırlanan alanda kazı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:55
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    Deneysel kazı alanında 8 bin yıllık köy yaşamının izi

    Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri katıldı.

    Öğrencilere 8 bin 200 yıl öncesinde bölgede yaşayan çiftçilere ait köy yaşamının maketlerle anlatıldığı "Dal evi" gezdirildi. Daha sonra ören yerinde hazırlanan alanda "Minik Arkeologlarla Kaz, Keşfet" etkinliği düzenlendi.

    Deneysel kazı alanında 8 bin yıllık köy yaşamının izi #1

    Hem öğrendiler, hem eğlendiler

    Öğrenciler burada, daha önceden gömülen bazı eserlerin parçalarını bulmaya çalıştı. Öğrenciler, toprak altından çıkardıkları eserleri öğretmenlerine teslim etti.

    Tarihi eserlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.


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