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    Deniz Karakurt Şekerci'nin 'Deniz Hikayesi' sergisi sanatseverlerle buluştu

    Sanatçının tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan 30'a yakın eserinin yer aldığı sergi, 1 ay boyunca Kelimat Sanat Evi'nde görülebilecek.
    • AA
    • 07.03.2022 - 11:06
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    Deniz Karakurt Şekerci'nin 'Deniz Hikayesi' sergisi sanatseverlerle buluştu

    Tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan sergiye ilişkin  açıklama yapan sanatçı, Antalya'da yaşadığını, İstanbul'da ilk kez bir kişisel sergi açtığını söyledi. Sergide yer alan karakterlerin imgesel olarak ortaya çıktığını ifade eden Şekerci, "Kadınların sorunları üzerine kişisel olarak dert edindiğim konuları daha çok işliyorum. Mesaj verme kaygısıyla değil de daha çok kadınların duygu durumlarını anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum" dedi.

    Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise "Deniz" isminin özgürlüğün diğer adı olduğunu belirterek, "Şekerci, denize ve onun öykülerine aşık bir sanatçı. Bu aşkı tüm sancılarıyla ve huzuruyla doğurduğu tablolarında görebilirsiniz" dedi.

    Deniz Karakurt Şekerci nin Deniz Hikayesi sergisi sanatseverlerle buluştu #1

    GELİN GÖRÜN DAVETİ

    Ahmad, sergide 30'a yakında eser olduğunu belirterek, "Bu sergi aynı zamanda Kelimat Sanat Evi'nin Koşuyolu'ndaki son sergisi olacak. Galerimiz nisan ayıyla birlikte Üsküdar'daki yeni mekanına taşınacak. Tüm sanatseverleri yeni mekanımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

    Kelimat Sanat Evi'nin 2 katında yer alan sergide Deniz Karakurt Şekerci'nin eserleri 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.


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