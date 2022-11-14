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    Denizin dibinde 2 bin yıllık antik kent kalıntıları

    Çınarcık'ta iki ayrı bölgedeki dalışlarda, Romalılardan kalan yaklaşık 2 bin yıllık mendirek ile testi ve seramik parçaları, su altı kamerasıyla görüntülendi.
    • 14.11.2022 - 09:43
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    Denizin dibinde 2 bin yıllık antik kent kalıntıları

    Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar, Çınarcık'ta eğitim dalışı sırasında antik kent kalıntılarına rastladı.

    Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında eğitim dalışı yapan Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman tarihi eserlere rastlıyor.

    Daha önce Yalova ile Kocaeli il sınırında, su altında Osmanlı dönemiyle tarihlendiren taş iskele ile lahit olduğu değerlendirilen iki mezarı fark eden dalgıçlar, bölgenin sit alanı ilan edilmesinde önemli rol oynadı.

    Denizin dibinde 2 bin yıllık antik kent kalıntıları #1

    2 bin yıllık eserler

    AA'da yer alan habere göre; Çınarcık ilçesi açıklarında ise yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen ve Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kullanılan mendirek (dalgakıranla yapılmış liman) kalıntısını eğitim dalışı sırasında su altı kamerasıyla kaydeden kurbağa adamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla görüntüleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırdı.

    Denizin dibinde 2 bin yıllık antik kent kalıntıları #2

    Denizin dibinde 2 bin yıllık antik kent kalıntıları #3

    Çıkarılan eserler teslim edili

    Yalova'ya gelen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlileri, kurbağa adamlar eşliğinde Çınarcık'ta iki ayrı bölgede dalış yaptı.

    Çok sayıda sağlam amfora (testi) ve seramik parçalarının sudan çıkarıldığı bölgedeki eserlerin, batık Bizans kenti Triton'un kalıntıları olduğu değerlendiriliyor. Eserler, Yalova Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

     

     

     


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