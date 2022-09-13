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    Depremlerle hasar gören Düzce'deki antik kent tarihe ışık tutuyor

    Kazı çalışmalarıyla geçmiş dönemlerdeki deprem ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan yapılar tarihe ışık tutuyor.
    • 13.09.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:02
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    Depremlerle hasar gören Düzce'deki antik kent tarihe ışık tutuyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin destekleriyle bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre; zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.

    Depremlerle hasar gören Düzce deki antik kent tarihe ışık tutuyor #1

    2 bin yıllık tarihi eserler

    Antik kentin tiyatro bölümündeki kazılarda 2 bin yıllık medusa, mask heykelleri ile groteks figürü ve tonoz bulundu. Sahne bölümünün ortalarında yürütülen çalışmada ise Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.

    Depremlerle hasar gören Düzce deki antik kent tarihe ışık tutuyor #2

    Kazı çalışmaları devam ediyor

    Tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan antik kentteki kazılarla söz konusu alan günden güne genişlerken, Konuralp Antik Tiyatrosu'nun 11 bine yakın seyirci kapasitesi olduğu belirlendi. Geçmiş dönemlerdeki depremler ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen antik kentte, kazı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.


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