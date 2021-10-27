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    Devam filmi kesinleşti! İşte Dune 2'nin vizyon tarihi

    Dune 2'nin geleceği Denis Villeneuve ve serinin başrol oyuncusu Timothee Chalamet tarafından onaylandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 16:28
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    Devam filmi kesinleşti! İşte Dune 2'nin vizyon tarihi

    Vizyona girdiği günden bu yana dünyanın en çok konuşulan filmlerinden olan 'Dune: Çöl Gezegeni'nin devamı gelecek mi merak konusuydu.

    Dune'ın ilk filmi, beklentileri aşarak Kuzey Amerika'da bu hafta sonu 40.1 milyon dolar gişe yaptı; bu vesileyle bu yılki en büyük açılış haftasını yaşayan Warner Bros. filmi oldu. Film, dünya genelinde de 220 milyon dolar gişe yaptı.

    Legendary Pictures, Dune: Bölüm 2'yi resmi olarak onayladı.

    20 EKİM 2023'TE VİZYONDA

    Legendary ve WB haberi sosyal medyadan duyurdu. Legendary, yayınladığı tweet'te hayranlara teşekkür etti ve "Yolculuğa devam etmekten heyecan duyduğunu" söyledi.

    Filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi Denis Villeneuve üstlenecek ve film 20 Ekim 2023'te sinemalarda gösterime girecek.

    Devam filmi kesinleşti! İşte Dune 2 nin vizyon tarihi #1

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