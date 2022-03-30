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    Devlet Opera ve Balesi Müzikal Renkler konseri verecek

    Mersin Devlet Opera ve Balesi, Müzikal Renkler konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.
    • AA
    • 30.03.2022 - 09:45
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    Devlet Opera ve Balesi Müzikal Renkler konseri verecek

    Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal üstlenecek.

    Devlet Opera ve Balesi Müzikal Renkler konseri verecek #1

    MÜZİK ZİYAFETİ

    Caz, blues, klasik pop ve tango türlerinde birçok örneğin seslendirileceği konserde, Serin Saybaşılı, Gülden Vurandemir, Pınar Duygu Çınar, Mehmet Erkoç ve Ragıp Ufuk Kasar, solist sanatçı olarak sahne alacak. Sanatçılara, piyanoda Rufina Usmanova, trompette Artyom Kuzmin, saksafonda Bilal Güncan, bas gitarda Burcu Günemre Örki, davulda ise İlhan Alper Kılıç eşlik edecek.


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