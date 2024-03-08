Devlet Tiyatroları, 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na Devlet Ana oyunuyla katılacak Devlet Tiyatroları, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Budapeşte'de Macaristan Ulusal Tiyatrosunun 6-28 Nisan'da düzenleyeceği 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na Devlet Ana oyunuyla katılacak.

AA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Fransa, Gürcistan, Belçika, İspanya ve Slovakya gibi ülkelerin de yer alacağı etkinlikte Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği Devlet Ana adlı oyun, 20 Nisan'da Macaristan Ulusal Tiyatrosu Büyük Sahne'de seyircilerle buluşacak.

Festivalde sahnelenecek

1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasında karşılıklı kutlanan kültür yılı kapsamında Macaristan Ulusal Tiyatrosu da 17-27 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahne alacak.

Mayısta opera sahnesinde

Merry-go-Round adlı oyun, 22-23 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda seyircilerle buluşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)