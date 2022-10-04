Devlet Tiyatroları 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları 4 eserin ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları, 4 yeni eseri izleyiciyle buluşturacak. Sahneye konulacak oyunlar, tiyatro severlerin beğenisini kazanacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı İzafiyet ile Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Othello'nun ilk gösterimleriyle sanatseverin beğenisine sunulduğu anımsatıldı.

Sahnelenecek oyunlar

AA'da yer alan habere göre; bugün 4 eserin prömiyerinin daha yapılacağı bildirilen açıklamada, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımları Sefiller'in Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, Godot'yu Beklerken'in Akün Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı İntihar'ın Genel Provası"nın Konak Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Don Kişot'un Yeni Maceraları'nın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ilk kez izleyiciyi selamlayacağı kaydedildi.