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    Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak

    Bu sene alınan kararla, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Devlet ve özel tiyatrolar birlikte kutlayacak.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 16:10
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    Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla, devlet ve bazı özel tiyatroların iş birliğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 81 ilde oyunlar sahneleneceğini belirterek, "İlk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak. 26 ve 27 Mart'ta yurt genelinde 86'sı özel, 29'u devlet tiyatroları oyunları olmak üzere toplam 115 oyun sanatseverlerle buluşacak. Minik tiyatroseverler için de 17 oyun perde açacak. İstanbul'daki bir tiyatro Hakkari'de, İzmir'deki bir tiyatro Muş'ta, Denizli'deki bir tiyatro Afyonkarahisar'da perde açacak. Bu olağanüstü güzel ve ilk defa yapılan bir şey. Hem özel tiyatroların hem de devlet tiyatrolarının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutluyor olmaları muhteşem bir şey. 81 ilimizdeki tüm tiyatroseverler farklı farklı illerde farklı farklı oyunlar izleyecek" diye konuştu.

    Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü nü birlikte kutlayacak #1

    "ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Bilet satışlarının da devam ettiğini ifade eden Kurt, "Biz çok heyecanlıyız, seyircilerimizin de çok heyecanlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 26-27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde aynı akşam farklı sahnelerde aynı anda hem devlet tiyatrosu hem özel tiyatro perde açacak. Türkiye genelinde bir festival başlatmış olacağız. Biletleri satışta şu anda. 26 Mart'a kadar bu bilet satışları Türkiye genelinde devam edecek" dedi.


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