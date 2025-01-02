Dilimize pelesenk olan şarkıların yazarı Barış Manço'nun 82'inci yaş günü

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7'den 70'e tüm vatandaşların diline pelesenk olan şarkılar ona ait...

Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan Barış Manço; sesi, tarzı ve şarkılarıyla hafızalarda yer ediniyor. Bugün usta sanatçının 82'inci doğum yılı.

Kutlu olsun...

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla sık sık anılan usta sanatçı, çocukların da Barış Ağabeyi oldu.

2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Manço'nun müziğe başlangıcı ise Galatasaray Lisesi'nde oldu.

ilk 45'liği Grafson Plak etiketiyle 1962 yılında yayınlandı. Barış Manço, Eylül 1963'te Belçika Kraliyet Akademisi'nde yüksek öğrenim görmek için Türkiye'den ayrıldı.

1970 yılının Kasım ayında, Dağlar Dağlar adlı plağını yayınladı. 700 binden fazla satan Dağlar Dağlar'la birlikte yıldızı parladı. Dağlar Dağlar, Manço'ya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.

BABA OLDU

1981 yılının sonlarına doğru Sözüm Meclisten Dışarı albümünü çıkaran Manço, müzikal kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Aynı yıl ilk kez baba olma heyecanını tattı.

Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı.

Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, VEFAT ETTİ

Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine giden Manço, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Barış Manço'nun doğum yıl dönümü için hazırlanan klibe sanatçının uzun yıllarını geçirdiği Belçika'daki sevenleri tarafından büyük ilgi gösterildi.

Liege kentinde merhum sanatçının anısına duvar resmi yapılmış, açılışa tüm aile fertleri ile Belçika'daki sevenleri katılmıştı.