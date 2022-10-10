Diyarbakır Sur Kültür Festivali'nde Kapadokya'yı kıskandıracak balon manzaraları

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'dan kente getirilen balonlara binen vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Hem balona binen hem de hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar anı ölümsüzleştirdi.

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'dan Diyarbakır'a getirilen balonlar, fotoğraf çekimleri için dekor oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve önceki gün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ilgiyle sürüyor. Etkinliklerin üçüncü gününde de Dicle Vadisi'nden balonlar yükseldi.

AA'da yer alan habere göre; vatandaşlar, kente getirilen Kapadokya'nın simgesi balonlara binmenin keyfini yaşadı.

Dicle Vadisi'ne günün ilk ışıklarıyla gelenler arasında, balona binmek isteyenlerin yanı sıra katalog çekimi yapmak isteyen firmaların görevlileri ve fotoğrafçılar ile özel çekim yaptırmak isteyen vatandaşlar da yer aldı.

UNESCO listesinde

Kimi gelinlik kimi de abiye giyinerek Dicle Vadisi'ne gelen modeller ve gençler, sıcak hava balonlarının renk kattığı manzarada fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf karelerine balonların yanı sıra UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri de yansıdı. Fotoğrafçılar, gün doğumundaki güzel atmosferde en güzel kareleri yakalamak için zamanla yarıştı.

"Yoğun talep var"

Kentte fotoğrafçılık yapan Serhat Serhatlı, Kapadokya'nın simgesi balonları dekor olarak değerlendirerek, çok güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

"Yoğun bir talep var. Kapadokya'ya gidip çekim yapamayanların balonlar ayağına gelmiş oldu. Doğal bir güzellik yakalayıp, bunu fırsata çevirip çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Şimdiye kadar 12 randevum var" dedi.

"Kapadokya'yı kıskandıracak bir manzara"

Katalog çekimi için gelinlikle objektiflere poz veren model Sena Selen Bener, Diyarbakır'ın tarihi surları ve Kapadokya'nın simgesi balonlarla aynı karede yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bu anı ölümsüzleştirmek benim için gurur verici" ifadesini kullandı.