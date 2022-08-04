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    Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi

    Tarihi surlardaki restorasyon çalışmalarında bulunan, 1700 yıllık amfora, kent müzesine teslim edildi.
    • 04.08.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 13:17
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    Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi

    71 ve 72’nci burçlar arasında yapılan kazı çalışmalarında, Roma’nın son dönemi, Bizans’ın genç dönemine ait olduğu düşünülen 1700 yıllık bir amfora görüldü.

    Amfora dediğimiz şey, o dönem zeytinyağı, tahıl ve şarap gibi ürünlerin depolandığı testi şeklinde bir üründür.

    Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın eski ihtişamına kavuşması için 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürürüyor.

    Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi #1

    1700 yıllık amfora

    DHA'da yer alan habere göre; Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile yapılan çalışmalardaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 330'lu yıllara tarihlenen 1700 yıllık amfora, gün yüzüne çıkarıldı.

    Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi #2

    Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi #3

    Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi #4

    Eski dönemlere ait

    Bölgede ilk kez görüldüğü için önem arz eden zeytinyağı veya şarap taşımacılığında kullanılan sivri dipli amforanın, Geç Roma- Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.


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