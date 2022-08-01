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    Diyarbakır'daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu

    UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının restorasyonu kapsamında yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu.
    • 01.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:14
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    Diyarbakır'daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu

    Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarının restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince etap etap yapılan çalışmalar sürüyor.

    AA'da yer alan habere göre; surlarda yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulunca titizlikle kontrol ediliyor.

    Diyarbakır daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu #1

    1700 yıllık amfora

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sağladığı finansmanla çalışmaların yürütülen 5. etapta yapılan arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1700 yıllık amfora (bir tür testi) gün yüzüne çıkarıldı.


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