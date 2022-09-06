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    Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergilendi

    Doğa tanrısı 'Dionysos'a ait heykel başları, bulunduktan 92 yıl sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
    • 06.09.2022 - 10:20
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    Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergilendi

    Eğlenceyi, tiyatroyu, medeniyeti ve barışı temsil eden doğa tanrısı 'Dionysos'a ait heykel başlarından ilki, Efes Antik Kenti'nde 1930 yılında bulundu.

    Anadolu'nun ilksel halklarının doğa tanrısı, Helen dünyasında tanrı 'Zeus' ile ölümlü 'Semele'nin oğlu 'Dionysos'a ait heykel başları, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

    Cam fanusta yer aldı

    92 yıl boyunca müzenin deposunda korunan eser, ilk kez tarih tutkunları için izlenime sunuldu.

    Saçları ortadan ayrık, burnu kırık, sağ kaşında zedelenmeler olan 20 santimetre uzunluğundaki eser, fuayede cam fanusta yer aldı.

    Doğa tanrısı Dionysos , 92 yıl sonra ilk kez sergilendi #1

    Helenistik döneme ait

    'Dionysos'un diğer heykel başının ise 18 santimetre uzunluğunda ve Helenistik döneme ait olduğu belirtildi.

    Müzeye geliş zamanı bilinmeyen, yine korunması için depoya kaldırılan bu eser de ilk kez sergilendi.

    Doğa tanrısı Dionysos , 92 yıl sonra ilk kez sergilendi #2

    92 yıl sonra sergiye çıktı

    Eserler hakkında DHA’ya bilgi veren müze uzmanı Elvan Tural Tercan, “Doğa tanrısı 'Dionysos'a ait 2 heykel başı. İlki Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir eser. İkincisi Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık eser. Her ikisi de mermer malzemeden yapılmıştır. İlki Efes Antik Kenti'nden 1930 yılında müzemize geldi. Koruma amaçlı depoya alındı. 92 yıl sonra sergiye çıktı. Diğer heykel başı da bölgemizden geldi. Anadolulu, meyve ağaçlarıyla ilişkili bir tanrı. Bu nedenle adına festivaller düzenlenmiş.” dedi.

    Doğa tanrısı Dionysos , 92 yıl sonra ilk kez sergilendi #3


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