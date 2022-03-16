Doğal Yaşam Müzesi Rize'nin kültürünü gelecek kuşaklara taşıyor

Rize'nin kültürü, Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'nde geleceğe taşınıyor.

İş insanı Ahmet Hamdi İshakoğlu'nun vasiyeti üzerine çocukları tarafından 2012'de kurulan Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi, Çayeli Belediyesine devredildi.

Rize ve Çayeli yöresinin kültürel değerlerinin tanıtılmasının hedeflendiği müzeye, 2015'te Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel müze statüsü verildi.

Çayeli ve Rize'de geçmişte günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin sergilendiği müzedeki bal mumundan heykeller ise yöre insanının yüzlerinden kalıp alınarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapıldı.

"ESKİ ESERLER SERGİLENİYOR"

Müze Müdürü Ahmet Enisoğlu ibünyelerinde 130 eser bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsi köylerden toplanmıştır. Genellikle günlük hayatta insanların kullanmış olduğu eser ve malzemelerdir. Müzemizde 100 yıl önce kullanılmış eserler sergilenmektedir" dedi.