Doğu Anadolu'nun el sanatları tescille korunuyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde korumaya alındı.

Kentin sembollerinden tarihi Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'in bitişiğindeki yaklaşık 150 yıllık binada hizmet veren enstitüde, tasarım ve üretimle Doğu Anadolu'nun yöresel el sanatları korumaya alınıyor.

Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ın kültürü ve folklorik yapılarının ortaya çıkarılması için çalışma yürütülen enstitüde, kıyafetten aynaya, takıdan çantaya, dokumadan mefruşata kadar üretilen birçok yöresel ürün bir bir tescilleniyor.

El sanatları gelecek nesillere aktarılıyor

AA'da yer alan habere göre; Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, olgunlaşma enstitülerinin, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasında önemli işlev gördüğünü söyledi.

Kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescili alarak fikri mülkiyet haklarının da korunmasında enstitünün önemli katkı sağladığını vurgulayan Taşbaşı, özellikle kadınların gelişimi için de önemli görev üstlendiklerini belirtti.

"Ürünleri korumak istiyoruz"

Enstitünün hedeflerini anlatan Taşbaşı, "Hedefimiz, enstitü bünyesinde usta öğreticilerimizin ve öğretmenlerimizin tasarımlarıyla üretime dönüşen ürünlerimizin tescilini almak, bunu garanti altında tutmak, ilerleyen dönemlerde de döner sermaye kapsamında satışı gerçekleştirildiğinde bu ürünün korunmasını sağlamak." dedi.