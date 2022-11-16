Doğu Ekspresi için geri sayım başladı, ilk sefer 12 Aralık'ta

Karslı turizmciler 12 Aralık 2022 tarihinde seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi’ni bekliyor.

Biletlerinin büyük çoğunluğu seyahat acenteleri aracılığıyla satılan Turistik Doğu Ekspresi yoğun ilgi görüyor. Kişi başı bin 300 lira olan biletlerin çoğunluğu seyahat acenteleri aracılığıyla satıldı. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Kars'ın Turistik Doğu Ekspresi ile önemli bir turizm ivmesi kazandığını belirtti. Özer, 2023 yılı kış sezonunda 300 binin üzerinde turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Çok yoğunluk var"

Doğu Ekspresi'nin seferlerinin devem ettiğini, turizmciler olarak Turist Doğu Ekspresi seferlerinin biran evvel başlamasını istediklerini ifade eden Başkan Halit Özer, "Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da aratarak gidiyor. Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü. Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normalseferlerine devam ediyor" dedi.

"Bölgede turizm heyecanı var"

İHA'da yer alan habere göre; Özer; "Doğu Ekspresi ilimize her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara'dan hareket ederek Kars'a gelen trenimiz, yoğunluk geçen yıla nazaran bu yıl 2 katına çıkmış, bölgede büyük bir turizm heyecanı var” dedi.