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    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri

    Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
    • AA
    • 31.03.2022 - 10:21
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    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri

    MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek konserin şefliğini aynı zamanda eserlerin düzenlemesini yapan Ahmet Murat Gedikli üstlenecek.

    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri #1

    VEYSEL'İN ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

    Ferda Yetişer, Ünüşan Kuloğlu, Serkan Kocadere'nin solist olarak yer alacağı konserin video projeksiyonunu Yusuf Emre Turan yapacak. Konzertmeisteri Kutay Alpay'a ait konserde, piyanoda Tuğçe Dağlı, Alper Kıraç solist ve bağlama sanatçısı olarak katılacak. Konserde Aşık Veysel'in eserleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.


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