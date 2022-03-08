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    Dünya Kadınlar Günü’ne özel Ve Kadınlar sergisi

    Şair Nâzım Hikmet’in yeğeni, Celile Hanım’ın torunu, sanatçı Ayşe Yaltırım’ın Ve Kadınlar başlıklı resim sergisi, sanatseverlerin büyük ilgisiyle açıldı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 12:20
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    Dünya Kadınlar Günü’ne özel Ve Kadınlar sergisi

    Koronavirüs salgını döneminde yaptığı 400’e yakın eserini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergileyen ressam Ayşe Yaltırım, "Böyle bir günde sergi açmak herkese nasip olmaz. Televizyonlarda ünlü sanatçılar görüyoruz, kadınlar gününü kutluyorlar. Benim bu sergim Türk kadınlarını temsil ediyor. Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ederim’" dedi.

    "SANAT UMUTTUR"

    Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ise "Ayşe Yaltırım’ın 85’i aşkın yaşına rağmen azimle, inançla meydana getirdiği resimlere ev sahipliği yapıyoruz. Sanat; hayatın acı yönlerine rağmen bir umuttur. Ayşe Yaltırım’ın bu çabasına ortak olmak bu çabayı tanıtmak istedik" diye konuştu.

    Dünya Kadınlar Günü’ne özel Ve Kadınlar sergisi #1

    10 NİSAN'A KADAR AÇIK

    Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın yönlendirmesiyle, çocuk yaşta başladığı resim kariyerine dolu dolu 73 yıl sığdıran Yaltırım’ın kendine özgü görsel bir dille ve farklı stillerle oluşturduğu ‘’Ve Kadınlar’’ sergisi 10 Nisan’a kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.


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