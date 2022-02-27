Dünya Tiyatro Günü, festival olarak 81 şehirde kutlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü özel tiyatrolarla birlikte 81 vilayete yayılmış bir şekilde kutlayacaklarını bildirdi.

Tiyatro sanatçılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hazırlayacakları festivale ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Ersoy, Bakanlık olarak düzenli bir şekilde özel tiyatrolarla toplanarak tiyatronun geleceğiyle ilgili stratejiler konusunda ortak kararlar almaya çalıştıklarını belirterek, "27 Mart hepinizin bildiği gibi Dünya Tiyatro Günü ve bu yıla özel bir çalışma yaptık. Türkiye'nin 81 vilayetinde hem Devlet Tiyatroları hem özel tiyatrolarla dolu dolu iki gün geçirmeye karar verdik. Sadece 27 Mart'ta değil 26 Mart'ı da dahil ederek günün dolu dolu geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

DESTEK AÇIKLAMASI

Bu bağlamda özel tiyatrolardan bir talepte bulunduklarına işaret eden Ersoy, "Devlet Tiyatrolarıyla birlikte kendi oyunlarını da sergilemek isteyen özel tiyatrolar bize başvursunlar, biz de destek vereceğiz" dediklerini ve 385 başvuru olduğunu anlattı.

81 İLDE KUTLAMA YAPILACAK

Bakan Ersoy, "Bunların içinden 17'si çocuk, 69'u normal olmak üzere 86 oyun tiyatro jürimiz tarafından oynamaya değer bulundu. Bu oyunlar, 81 vilayette 26-27 Mart'ta Devlet Tiyatroları ile birlikte sahnelenecek. Devlet Tiyatrolarıyla birlikte 198 performans gerçekleştirilecek. Bundan sonra da artık her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü özel tiyatrolarımızla birlikte 81 vilayete yayılmış bir şekilde performansımızı artırarak kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.