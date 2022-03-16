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    Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "İlk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak" dedi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:50
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    Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla, devlet ve bazı özel tiyatroların iş birliğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 81 ilde oyunlar sahnelenecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu yıl devlet tiyatroları ile özel tiyatroların sezonu erken açtığını söyledi.

    Bakanlığın, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için özel bir organizasyon yaptığını anlatan Kurt, yurttaki tüm illerde oyunlar sahneleneceğini dile getirdi. Kurt, devlet tiyatroları ve bazı özel tiyatroların da katılımıyla kapsayıcı ve etkili şekilde kutlama yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

    Dünya Tiyatro Günü yurt genelinde festival havasında kutlanacak #1

    "81 İLDE FARKLI OYUNLAR OLACAK"

    "İlk defa devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak. Katılan özel tiyatrolar 26 ve 27 Mart'ta Türkiye genelinde iki temsil gerçekleştirecek. 27 Mart'ta tüm özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları aynı anda pek çok oyunu seyirciyle buluşturacak. İstanbul'daki bir tiyatro Hakkari'de, İzmir'deki bir tiyatro Muş'ta, Denizli'deki bir tiyatro Afyonkarahisar'da perde açacak. Bu olağanüstü güzel ve ilk defa yapılan bir şey. Hem özel tiyatroların hem de devlet tiyatrolarının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü birlikte kutluyor olmaları muhteşem bir şey. 81 ilimizdeki tüm tiyatroseverler farklı farklı illerde farklı farklı oyunlar izleyecek."


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