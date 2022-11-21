Dünyaca ünlü Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi

Dünyaca ünlü Carmen Operası, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi. Fransızca seslendirilen 4 perdelik eser, izleyicilerin ilgisini çekti.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu Carmen operasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası’nı, Zdravko Lazarov yönetti.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa ve çocuk korosu şefliğini Sercan Gazeroğlu üstlendi.

Barbora Hitay’ın Carmen rolü ile sahnede olduğu gecede Don José rolüne Serkan Bodur, Micaëla rolüne Hande Soner Ürben, Escamillo rolüne ise Alper Göçeri hayat verdi.

Ünlü karakterler canlandırıldı

DHA'da yer alan ahbere göre; Zuniga rolünde Göktuğ Alpaşar; Moralès rolünde Emrah Erdem Gedik, Frasquita rolünde Anna Sirel Etyemez, Mercédès rolünde E. Tuğba Tekışık Le Danca're rolünde Cengiz Arslan, Le Remendado rolünde Berk Dalkılıç sahnedeydi.