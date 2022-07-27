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    Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant konser için Türkiye'ye geliyor

    Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant, "Yaz Konserleri" kapsamında 13 Ağustos akşamı hayranları ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşacak.
    • 27.07.2022 - 09:44
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    Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant konser için Türkiye'ye geliyor

    Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasını, “Bence Türkler son derece dünyaya açık insanlar ve burası pek çok kültürün birlikte yaşadığı bir ülke. Müziğimi takdir ettiklerini düşünüyorum çünkü 50'li ve 60'lı yıllar Fransız ruhunu taşıyor. Fransız şarkıları çok fazla Amerikan şarkılarını taklit eder, ama ben bunu yapmıyorum. Müziğimin kimliğini koruyorum ve muhtemelen bu seviliyor. Joe Dassin gibi Fransız geleneğinden geliyorum” şeklinde yorumlayan Brillant, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde imzasını taşıyan C'est ça qui est bon, C'est Toi Havana, Best Of , Nouveau Jour, Dolce Vita, Jazz a la Nouvelle Orleans, Casino, Selection Talents, Histoire d'un amour, Viens a Saint-Germain ve Le Dernier Romantique adlı albümlerinden en sevilen parçalarını seslendirecek.

    Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant konser için Türkiye ye geliyor #1

    Geniş hayran kitlesine sahip

    İHA'da yer alan habere göre; Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip sanatçının Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.


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