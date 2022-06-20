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    Dünyaca ünlü müzisyen Grammy ödüllü Black Coffee, konser için İstanbul'a geliyor

    Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine son yıllarda kazandırdığı en büyük yetenek olarak adından söz ettiren Black Coffee, sevenleriyle buluşacak.
    • 20.06.2022 - 15:56
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    Dünyaca ünlü müzisyen Grammy ödüllü Black Coffee, konser için İstanbul'a geliyor

    Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, yarın bir çok ünlü sanatçının da yer alacağı etkinlikte performans sergileyecek.

    Dünyaca ünlü müzisyen Grammy ödüllü Black Coffee, konser için İstanbul a geliyor #1

    Farklı bir deneyim

    DHA'da yer alan habere göre; düzenlenecek etkinlikte Black Coffee'ye; ismi yıllar içerisinde Mikonos adası ile özdeşleşen, geleneksel Yunan enstrümanları ve orta doğu seslerini ustaca dizimlediği prodüksiyonlarıyla klarnet, kaval, zurna, ney ve kanunu elektronik müzik dünyasında kabul ettiren Valeron, multidisipliner yaratıcı kimliklerinin bir yansıması olarak nitelendirdikleri oluşumları; yaşamı ve içerisindeki her şeyi kolektif bir sanat yapıtına eviren düşünce yapılarıyla global bir gruba dönüşen Avangart Tabldot, Doğu topraklarından ve Afrika ritimlerinden ilham olarak istikrarlı bir şekilde üretkenliğini devam ettiren ve performanslarındaki enerjisiyle öne çıkan Mt Axel Afro genre ve etnik altyapıları farklı bir deneyim haline getirerek.


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