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- Dünyaca ünlü müzisyen Mark Eliyahu, Üsküdar'da
Dünyaca ünlü müzisyen Mark Eliyahu, Üsküdar'da
Üsküdar Belediyesi 2022- 2023 kültür sanat sezonunu bu akşam düzenlenmiş olan ücretsiz halk konserinde başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından müziksever Harem meydanına akın etti.
- 28.09.2022 - 22:20
- Güncelleme : 28.09.2022 - 22:21
Üsküdar Belediyesi 2022-2023 kültür sanat etkinlikleri kapsamında saat 20.30'da Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz halk konseri gerçekleştirildi.
Üsküdar'da Eliyahu rüzgarı
Başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından binlerce müzikseverin katıldığı konserde dünyaca ünlü müzisyen Mark Eliyahu, kulakların pasını sildi..
50 bin kişiye şarkılarını söyledi
Yaklaşık 50.000 kişilik dev konserde, şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Eliyahu, Üsküdar'da eğlenceli anlar yaşattı.