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Dünyaca ünlü müzisyen Mark Eliyahu, Üsküdar'da

Dünyaca ünlü müzisyen Mark Eliyahu, Üsküdar'da

Üsküdar Belediyesi 2022- 2023 kültür sanat sezonunu bu akşam düzenlenmiş olan ücretsiz halk konserinde başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından müziksever Harem meydanına akın etti.