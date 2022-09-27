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    Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet İstanbul'da konser verecek

    Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, uzun bir aranın ardından İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.
    • 27.09.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:16
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    Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet İstanbul'da konser verecek

    Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet, İstanbul'da sevenleri ile buluşacak

    Usta sanatçı, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek.

    İHA'da yer alan habere göre; dünyaca ünlü piyanist ve besteci, devlet Sanatçısı Hüseyin Sermet, uzun bir aranın ardından İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Usta sanatçı, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda resital verecek.

    Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet İstanbul da konser verecek #1

    Konser verecek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nda konser verecek olan Sermet, İstanbullu müzikseverlere piyano edebiyatının devlerinden Schubert ve Liszt'in iki büyük başyapıtından oluşan bir program sunacak.


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