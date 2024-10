Dünyaca ünlü Thirty Seconds to Mars, İstanbul’a geliyor

DHA

Thirty Seconds to Mars, 2024 dünya Seasons World Tour kapsamında İstanbul'da sahne alacak ve bu yıl Türkiye, turun ana duraklarından biri olacak.

Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan, çok sayıda multi-platinum ödüllü Thirty Seconds to Mars, 15 Eylül’de çıkan altıncı stüdyo albümleri 'It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day' ile dönüş yapacak.

Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika'yı kapsayan dünya turu kapsamında Türkiye’de sahne alacak grup, görsel efektlerle dolu akşamda en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirecek.

Grubun İtalya’da ilk ona giren ve grubun kariyerindeki en hızlı liste tırmanışına işaret eden ilk teklileri Stuck, alternatif radyo listelerinde bir numara oldu. Alman müzik listelerinde ilk üçte yer alan ve tura adını veren Seasons isimli single ise hayatın birçok farklı mevsiminden geçerken değişimi kabul edip edemeyeceğimizi sorguluyor.

Çok sayıda multi-platinum ödüllü Thirty Seconds to Mars, 15 Eylül'de Concord Records'tan çıkan altıncı stüdyo albümleri It's The End Of The World But It's A Beautiful Day ile muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

YENİ ÇAĞIN HABERCİSİ

Bu albüm, grup için yeni bir çağın habercisi olup, yalnızca insan deneyiminin karanlık taraflarını değil, aynı zamanda umudu da keşfeden yeni bir dönemi müjdeliyor ve görünüşte imkânsız engellerle karşılaşılsa bile dünyada hala güzellik bulunabileceğine dair etkileyici bir hatırlatma sunuyor. Albüm ayrıca, aşılması imkânsız görünen engeller karşısında bile dünyada bulunabilecek güzelliklerin var olduğunu gösteriyor.