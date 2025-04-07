İngiltere'de internet sitelerinde sahte yorumlar yasaklandı

Haber Merkezi

İngiltere’de uzun süredir tartışma konusu olan çevrimiçi alışveriş yapanları yanıltan sahte yorumlar üzerine bir düzenlemeye gidildi.

Alışveriş siteleri ve markalar, ürünlerini daha cazip göstermek için sıkça bu taktiğe başvuruyor, tüketicileri yanlış yönlendiriyordu.

İngiltere, bu sorunu çözmek ve tüketicileri korumak için önemli bir adım attı.

SAHTE YORUMLAR YASAKLANDI

Artık çevrimiçi platformlarda sahte yorumlar yasaklandı.

Yeni yasaya göre, işletmeler sahte yorumların yayımlanmasını engellemek ve mevcut yanıltıcı yorumları kaldırmak zorunda.

Ayrıca, mal ve hizmetlerin fiyatlarında daha şeffaf olmaları gerekiyor; yönetim veya rezervasyon gibi ücretler baştan açıkça gösterilecek.

TÜKETİCİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Ancak, hava yolu şirketlerinin koltuk seçimi veya bagaj gibi isteğe bağlı ek hizmetleri bu şeffaflık kuralından muaf tutuluyor.

Bu düzenleme, tüketicilerin daha güvenilir bilgilere ulaşmasını ve çevrimiçi alışverişte kandırılma riskinin azalmasını hedefliyor.

MASRAFI AZALATACAK ADIM

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, tüketiciler gizli ücretler nedeniyle yılda yaklaşık 2,2 milyar sterlin zarar ediyor.

Yeni kurallar, bu tür beklenmedik masrafları azaltmayı amaçlıyor.

YASA YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Rekabet ve piyasalardan sorumlu bakan yardımcısı Justin Madders, yasanın tüketicilere daha güvenli bir alışveriş ortamı sunduğunu ve dürüst işletmeleri desteklediğini vurguladı.

Bu değişiklikler, geçen yıl kabul edilen Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası’nın bir parçası olarak yürürlüğe girdi.