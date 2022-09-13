Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Fransız Liberation gazetesi, yönetmen jean-Luc GodardJ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

Kendi kuşağının beğenilen yönetmeni

En çok radikal ve politik odaklı çalışmalarıyla tanınan Godard, nesiller boyu film yapımcılarına ilham veren "Breathless" (À bout de suuffle) ve "Bande à part" gibi klasik filmleriyle kendi kuşağının en beğenilen yönetmenleri arasında yer alıyordu.