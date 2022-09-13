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    Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

    Fransız Liberation gazetesi, yönetmen jean-Luc GodardJ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:02
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    Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

    Yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

    Dünyaca ünlü yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti #1

    Kendi kuşağının beğenilen yönetmeni

    En çok radikal ve politik odaklı çalışmalarıyla tanınan Godard, nesiller boyu film yapımcılarına ilham veren "Breathless" (À bout de suuffle) ve "Bande à part" gibi klasik filmleriyle kendi kuşağının en beğenilen yönetmenleri arasında yer alıyordu.


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