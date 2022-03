Dünyaca ünlü yönetmen Tony Walton, hayatını kaybetti

Pek çok önemli yapımda imzası bulunan, ödüllü İngiliz yönetmen Tony Walton, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Film, televizyon ve sahnede yaklaşık 50 yıllık bir kariyere sahip olan, Broadway’deki çalışmaları ile tanınan Oscar ödüllü yönetmen Tony Walton 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Mary Poppins, The Boy Friend, The Wiz ve Murder on the Orient Express gibi filmlere imza atan Walton'ın ölümü kızı Emma Walton Hamilton tarafından açıklandı.

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN

Walton, 1979’da Bob Fosse’nin All That Jazz filmiyle en iyi sanat yönetimi dalında Oscar kazandı. Ayrıca 16 ödüle layık görüldü ve 1985’te Death of a Salesman’daki çalışmasıyla Mini Dizi veya Film dalında üstün sanat yönetmenliği dalında Emmy kazandı.