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Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis, opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getirerek sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Ünlü sanatçı Türkiye'de 14 Aralık'ta dev bir konser vermeye hazırlanıyor.