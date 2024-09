Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis, opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getirerek sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Ünlü sanatçı Türkiye'de 14 Aralık'ta dev bir konser vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Sahnede 35. yılını kutlayacak olan Mario Frangoulis, toplamda 6 milyonun üzerinde albüm satışı ile en sevilen klasik crossover sanatçılarından birisi. Sanat dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan Mario Frangoulis, Türk hayranlarına 14 Aralık'ta konser verecek.

Billboard listelerinde Andre Bocelli ile birlikte 50 hafta boyunca 2. sırada yer alan Frangoulis, Luciano Pavorotti’den Placido Domingo’ya, Jose Carreras'tan Lara Fabian’a, Sarah Brightman'dan Klaus Mine’a dünyanın en önemli sesleriyle ve dünyaca ünlü orkestralarla konserler verdi.

Globalde “En İyi Klasik Erkek Crossover Sanatçısı” seçilen sanatçının, 6 Grammy ödüllü Jorge Calandrelli tarafından üretilen ve düzenlenen Tales of Christmas albümü Billboard’ın klasik listesinde 2015-2016 sezonu boyunca 10. sırada yer aldı.

ÖNEMLİ KLASİKLERE İMZA ATTI

Ayrıca müzik kariyerinin haricinde, tiyatro ve müzikal alanında unutulmayacak performanslara imzasını atan; Les Miserables, The Phantom of The Opera, The West Side Story, The King, I gibi Broadway klasiklerinde başrol olarak sahne aldı.

İYİ NİYET ELÇİSİ

Destek olduğu pek çok sosyal sorumluluk projesi ile de övgüler kazanan ve Unicef İyi Niyet Elçisi olan Mario Frangoulis, genç müzisyenlerin desteklenmesi, kanserle mücadele, yoksunluğun önlenmesi gibi pek çok konuda uluslararası kuruluşlara destek oluyor.