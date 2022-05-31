Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık Macar Camii koruma altına alındı

Korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik uzman ekip tarafından temizlenirken, cami koruma altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar-Gebiz karayolu üzerinde, Gebiz Mahalle merkezine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta ve 2013 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen 13-15. yüzyıla tarihlenen tarihi Macar Camii, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB) tarafından restore edilerek hem ibadete açılacak hem de turizme kazandırılacak.

İHA'da yer alan habere göre; Uzman Arkeolog Yiğit Kılıç, Macar Camii'nin 13. ve 14. yüzyılda Macaristan'dan gelen Yörük Türkmenlerinin, daha sonra 15. yüzyılda buraya tamamen yerleştikten sonra inşa ettikleri kervan yolu camisi olduğunu söyledi.









Döneme ait bulgular

Kılıç, “Burada kervansaray mantığı ile durup dinlenip ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra devam ettikleri yol güzergahında bulunan bir camidir. Buradaki süslemeler ise 18. yüzyıl işlemeleridir. Bunu o döneme ait olduğunu yaptığımız çalışmalardan biliyoruz.” diye konuştu.