Petrol
119.25
1.40%
Euro
17.5869
-0.45%
Dolar
16.4168
0.22%
Altın
976.8
-0.07%
Borsa
2536
0.35%
Bitcoin
520.451
4.11%
BTXN Coin
12.56
0.23%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık Macar Camii koruma altına alındı

    Korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik uzman ekip tarafından temizlenirken, cami koruma altına alındı.
    • 31.05.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık Macar Camii koruma altına alındı

    Antalya'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar-Gebiz karayolu üzerinde, Gebiz Mahalle merkezine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta ve 2013 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen 13-15. yüzyıla tarihlenen tarihi Macar Camii, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB) tarafından restore edilerek hem ibadete açılacak hem de turizme kazandırılacak.

    İHA'da yer alan habere göre; Uzman Arkeolog Yiğit Kılıç, Macar Camii'nin 13. ve 14. yüzyılda Macaristan'dan gelen Yörük Türkmenlerinin, daha sonra 15. yüzyılda buraya tamamen yerleştikten sonra inşa ettikleri kervan yolu camisi olduğunu söyledi.

    Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık Macar Camii koruma altına alındı #1

    Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık Macar Camii koruma altına alındı #2

    Döneme ait bulgular

    Kılıç, “Burada kervansaray mantığı ile durup dinlenip ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra devam ettikleri yol güzergahında bulunan bir camidir. Buradaki süslemeler ise 18. yüzyıl işlemeleridir. Bunu o döneme ait olduğunu yaptığımız çalışmalardan biliyoruz.” diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kocaeli'de okuldan çıkan çocuklar onun yanına koşuyor
    3. Sayfa

    Kocaeli'de okuldan çıkan çocuklar onun yanına koşuyor

    Şeyma Subaşı mutfağa girdi
    Magazin

    Şeyma Subaşı mutfağa girdi

    Görüş Bildir