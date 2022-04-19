Düzce'deki antik kentte kültür sokağı kurulacak

Antik kentin bulunduğu Konuralp bölgesinde tarihi kalıntılara giden güzergahta restorasyon çalışmalarının ardından kültür sokağı oluşturulacak.

Batı Karadeniz'in Efes"i olarak anılan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti"nde tiyatronun orta ve doğu kanadı üzerindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentteki kazılar, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Düzce Belediyesinin desteğiyle yıl boyunca sürdürülüyor.

Yeni yapılar

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı bölgede, yeni yapılar üzerinde çalışılıyor.

Kültür sokağı girişimi

Konuralp bölgesinde, tarihi kalıntılara giden güzergahta restorasyon çalışmalarının ardından "kültür sokağı" oluşturulacak. Gün yüzüne çıkan ihtişamlı tiyatro bölümü ve kültür sokağı projelerinin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.