Efes Antik Kentin'e bir buçuk milyon ziyaretçi

Efes Antik Kentin'e bir buçuk milyon ziyaretçi

Efes Antik Kenti'ni görmek için bu yılın 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 650 bin oldu.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkarıyor.



Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne dayanan, İyonya'nın 12 şehri arasında yer alan ve Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminde yerleşim gören Efes, dünyanın en iyi korunmuş kentleri arasında gösteriliyor.

Dünyanın yedi harikasından biri

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile dünyanın yedi harikasından birini bünyesinde barındırıyor.





İhtişamıyla dikkat çekiyor