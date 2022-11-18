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    Efes Antik Kentin'e bir buçuk milyon ziyaretçi

    Efes Antik Kenti'ni görmek için bu yılın 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 650 bin oldu.
    • 18.11.2022 - 17:08
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    Efes Antik Kentin'e bir buçuk milyon ziyaretçi

    UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkarıyor.

    Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne dayanan, İyonya'nın 12 şehri arasında yer alan ve Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminde yerleşim gören Efes, dünyanın en iyi korunmuş kentleri arasında gösteriliyor.

    Dünyanın yedi harikasından biri

    Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile dünyanın yedi harikasından birini bünyesinde barındırıyor.

    Efes Antik Kentin e bir buçuk milyon ziyaretçi #1

    İhtişamıyla dikkat çekiyor

    Kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen "Celcus Kütüphanesi" önünde en sık fotoğraf çekilen yapı olmakla birlikte Yamaçevler, Hadrian Kapısı, Domitian Tapınağı, Magnezya Kapısı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük tiyatro, stadyum ve antik liman da ihtişam ve estetikleriyle dikkati çekiyor.

    Efes Antik Kentin e bir buçuk milyon ziyaretçi #2

    Ziyaretçi sayısında artış

    Covid-19 salgını öncesindeki 2019 yılında 1 milyon 810 bin 791 kişiyi ağırlayan antik kentin ziyaretçi sayısı, 2020'de 362 bin 917'ye geriledi, 2021 yılı ise 782 bin 27 kişiyle kapatıldı. Bu yılın 10 ayında yaklaşık 1 milyon 650 bin olan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyon 800 bini aşması bekleniyor.



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