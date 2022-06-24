Efsane Spider Man ve Venom filmleri Disney Plus'a geliyor!

Efsane Spider Man ve Venom filmleri Disney Plus'a geliyor!

Yayın hayatına başlayan Disney Plus kullanıcılarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.Yapılan açıklama büyük yankı uyandırırken film severler efsane filmleri beklemeye başladı..

14 Haziran tarihinde ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney Plus hız kesmeden kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.

Disney Plus platformundan yapılan açıklamada Spider Man ve Venom filmlerinin 24 Haziran'da platforma ekleneceği açıklandı.

Uzun süren beklemenin ardından ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney Plus içerisinde binlerce dizi,film ve belgesel barındırıyor.Şimdiden büyük bir popülerlik kazanan platform ilerleyen günlerde adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor..