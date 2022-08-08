Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun anısına sergi

Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun ölümünün 60. yıl dönümü nedeniyle Los Angeles'ta yeni bir sergi kapılarını açıyor.

20. yüzyılın sinema yıldızlarından Marilyn Monroe'ya ait onlarca eşya Los Angeles'ta sergileniyor. Popüler kültürün en büyük ikonlarından Monroe'nun eşyaları, defalarca sergi salonlarını, koleksiyonları süsledi.

Hollywood'da kapılarını açan son sergiyse, oyuncunun ölümünün 60. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Sergi, iki koleksiyonerin parçalarını bir araya getirdi. Etkinlikte, Monroe'nun oynadığı filmlerin senaryoları ve yönetmen koltuğu da bulunuyor.

Esrarengiz ölüm