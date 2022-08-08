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    Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun anısına sergi

    Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun ölümünün 60. yıl dönümü nedeniyle Los Angeles'ta yeni bir sergi kapılarını açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:13
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    Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun anısına sergi

    20. yüzyılın sinema yıldızlarından Marilyn Monroe'ya ait onlarca eşya Los Angeles'ta sergileniyor. Popüler kültürün en büyük ikonlarından Monroe'nun eşyaları, defalarca sergi salonlarını, koleksiyonları süsledi.

    Hollywood'da kapılarını açan son sergiyse, oyuncunun ölümünün 60. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Sergi, iki koleksiyonerin parçalarını bir araya getirdi. Etkinlikte, Monroe'nun oynadığı filmlerin senaryoları ve yönetmen koltuğu da bulunuyor.

    Efsanevi yıldız Marilyn Monroe nun anısına sergi #1

    Efsanevi yıldız Marilyn Monroe nun anısına sergi #2

    Esrarengiz ölüm

    Sergide ayrıca Monroe'nun ayakkabısı ve çantası gibi kişisel eşyalarına da yer veriliyor. Marilyn Monroe, yıllara meydan okuyan bir stil ikonu.. Ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen hala çok seviliyor ve ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Efsane yıldız 5 Ağustos 1962'de evinde ölü bulunmuştu..


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