Egemen Bağış'ın girişimiyle Prag Büyükelçiliği'nden Nazım Hikmet belgeseli Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle, Nazım Hikmet'in dönemin Çekoslovakya'sının başkenti Prag'da 1956 yılında çekilmiş Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinden çıkarılan fotoğrafları ve yaşamı belgesel haline getirildi.

DHA

Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Prag'da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş ve daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarının da yer aldığı belgeselde Slavia Cafe olarak bilinen mekanda dostları ve diğer düşünürlerle buluştuğunu belirten Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Nazım Hikmet'in yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından 'Budala' (Podivin) oyununun Çekoslovakya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendiğini ve bu oyunun kitapçıklarının da araştırmacı Özgür Öztürk tarafından bulunduğunu belirti.

"Birçok şehir gibi Nazım Prag’a da iz bırakmış. Slavia Cafe'de bugün 12 büyük küresel düşünürün fotoğrafları var. O, 12 fotoğraftan biri de Nazım Hikmet’e ait." diyen Bağış, daha sonra bu anlamlı mekanda Nazım Hikmet için bir anma gecesi düzenlediklerini aktardı.

Bağış şöyle konuştu;

"Elimizden geleni yapıyoruz"

"Biz ortak tarihimizdeki değerleri bulup onları mümkün olduğu kadar ortaya çıkarmak ve Türk halkıyla olduğu kadar Çek halkıyla da paylaşmak için Büyükelçilik olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Nazım'ın Prag hatıralarını canlandırmak için kendisinin doğum günü vesilesiyle Slavia Cafe’nin sahibi ile bir organizasyon yapmak konusunda mutabık kaldık. Ve orada Büyükelçilik olarak bir Nazım Anma Gecesi düzenledik. Açılış konuşmasını da biz yaptık.

Bağış şöyle devam etti;

Türk ve Çek dostluğu

"Çek sanatçılar gelip Nazım'ın şiirlerini hem Türkçe hem İngilizce hem de Çekçe olarak okudular. Burada yaşayan Roksana Mendel isimli İstanbullu bir müzisyen kardeşimiz Nazım'ın mısralarından bestelenmiş şarkılarla konser verdi. Çekya'nın önde gelen düşünürleri Nazım'ı anlattılar ve Türk-Çek dostluğunda Nazım'ın rolünü dile getirdiler."

"Türk şiirini dünyaya tanıtıyoruz"

"Gerçekten bizim için de çok anlamlı bir tören oldu ve bunu gelenekselleştiriyoruz. Her sene Nazım Hikmet’i Slavia’da anmak için bir gece düzenleme konusunda da mekanın sahibiyle bir ön anlaşma yaptık. Nazım Hikmet, çağdaş Türk edebiyatında çok önemli bir yer tutuyor. Siyasi görüşlerine katılabiliriz de katılmayabiliriz de, katılanlarınız da olabilir, katılmayanlarınız da olabilir. Ama onun Türkçemizi, Türk edebiyatını, Türk şiirini dünyaya tanıtma konusunda oynadığı rolü hepimiz kabul etmek durumundayız."

"Bir ayıbı düzelttik"

"Eserleri bu kadar çok dile çevrilmiş, dünyanın farklı yerlerinde ders kitaplarında dahi okutulan, yeni şair adaylarına öğretilen bir sima olarak Nazım gerçekten önemli. Türkçemizi en güzel kullanan ve Kurtuluş Savaşımızı en güzel mısralarla anlatan şairlerden bir tanesi. Bu kadar önemli bir şairimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılmış olması demokrasimiz adına bir ayıptı."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)