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    Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak

    Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Sucul Canlılar ve Kurumsal Hafıza Müzesi yeni taşındığı modern binasında ülkedeki yaklaşık 400 tatlı su balığı çeşitliliğini dünyaya tanıtacak.
    • 21.10.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:22
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    Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (SAREM) bulunan balık müzesi, daha modern bir binaya taşınması ve balık numunelerinin artırılmasıyla ziyaretçilerine tekrar hizmet vermeye hazırlanıyor.

    Türkiye'ye ait tatlı su balık örneklerinin sergilendiği müzenin, binadaki yetersizlik nedeniyle, 2021'de balık çeşitliliğin artırılarak başka bir binaya taşınması kararlaştırıldı.

    Açılışa hazırlanıyor

    Bu kapsamda SAREM kampüsündeki atıl durumda bulun lojman binası restore edilerek daha büyük ve modern bir müze oluşturuldu. Müzenin yaklaşık 10 gün içinde açılışının yapılması planlanıyor.

    Eğirdir deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak #1

    Eğirdir deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak #2

    Müzede biyoçeşitlilik

    AA'da yer alan habere göre; SAREM Müdürü su ürünleri yüksek mühendisi Fuat Bilgin, müzedeki biyoçeşitlilik için farklı araştırma kuruluşlarındaki bilim insanlarıyla çalışma alanı oluşturulduğunu söyledi.

    Eğirdir deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak #3

    Eğirdir deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak #4

    "Yeni sistem kuruyoruz"

    Müzede, ülkedeki ırmak, göl, nehir gibi tatlı sulardan yaklaşık 100 türün yer aldığını belirten Bilgin, "Yeni binamıza taşındık. Ziyaretçilerimizin müzede sergilenen balıklar hakkında elektronik ortamda QR Kod ile bilgiye ulaşabilecekleri bir sistemi kurmaya çalışıyoruz." dedi.


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