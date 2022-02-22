Euro
15.75
1.72%
Dolar
13.88
1.56%
Altın
847.19
1.19%
Borsa
2016
-1.06%
Bitcoin
531.009
-1.35%
BTXN Coin
39.99
1.93%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Elazığ'da Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar

    Elazığ'ın Ağın ilçesinin Balkayası köyü yakınlarındaki bir vadide Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar tespit edildi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar

    Yörede yaşayanlar, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve gezinti yaparken farklı oluşumlara rastladıkları vadinin tarihi öneme sahip olacağını düşünerek, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

    Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan vadinin Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar barındırdığını belirledi.

    Elazığ da Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar #1

    ZEMİNE OYULMUŞ TAHIL DEPOLARI

    Aytaç, doğudan batıya doğru yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, katakomb adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, Hristiyanların gizli ibadet de yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı buluntuları da tespit etti.


    İlginizi Çekebilir

    Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Baba 2. Bölüm ön izleme: Saruhanlı ailesinde hayal kırıklıkları yolda...
    Medya

    Baba 2. Bölüm ön izleme: Saruhanlı ailesinde hayal kırıklıkları yolda...

    Görüş Bildir