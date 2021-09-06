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    Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz

    Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Zerrin Pervane isimli yarışmacı, süresinin dolmasıyla elendi. Pervane, sunucu Kenan İmizalıoğlu'na ''sakıncası yoksa devam edebiliriz'' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 00:56
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 01:39
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    Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümüne Zerrin Pervane isimli yarışmacı katıldı.

    Yarışmada sorulan ilk soruyu doğru bilen Pervane, “Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır?” şeklinde yöneltilen ikinci soruda sürenin bitmesiyle elendi.

    Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz VİDEO

    ''OLAMAZ BÖYLE BİR ŞEY''

    Sunucu İmirzalıoğlu’nun ‘zaman’ konusunda uyarı yapmasına rağmen süre dolduktan sonra cevap veren Pervane durumu kabul etmek istemedi.

    Talihsiz yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu’na “Nasıl oluyor ya! Hayır olamaz öyle bir şey” diyerek tepki gösterdi.

    Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz #1

    PARA KAZANAMADAN ELENDİ

    İmirzalıoğlu ise yarışmacıya “Herkesin gözü önünde oldu” yanıtını verdi.

    Sürenin bittiğine inanamayan yarışmacı para kazanamadan yarışmaya veda etti.

    Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz #2

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