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Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz

Elenen yarışmacı: Sakıncası yoksa devam edebiliriz

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Zerrin Pervane isimli yarışmacı, süresinin dolmasıyla elendi. Pervane, sunucu Kenan İmizalıoğlu'na ''sakıncası yoksa devam edebiliriz'' dedi.