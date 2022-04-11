Elmalı'nın tarihi tahıl ambarları ve arı serenleri kayıt altına alındı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarihi binlerce yıl öncesine dayandığı tahmin edilen arı serenleri (bir çeşit kara kovan) ve tahıl ambarları kayıt altına alındı.

Antalya Kültürel Miras Derneğince, geleneksel kırsal mimari mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve Avrupa Birliğince "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II" programınca desteklenen "Kırkambar-Teke Yaylası, Elmalı'da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı Projesi" hazırlandı.

Anadolu Ajansı'ndan yer alan habere göre; proje kapsamında Elmalı'nın 60 mahallesinde Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan ve tarihi 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı belirtilen arı serenleri ile yapım tekniği açısından Likya mimarisindeki mezar yapılarına benzeyen tarihi tahıl ambarları tek tek tespit edildi.

Turizm hedefi

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve 15 kişinin görev yaptığı çalışmayla, kültürel miras haritası çıkarılan arı serenleri ve tahıl ambarlarının Antalya'da deniz, kum, güneş üçlüsüne alternatif arayan turistlerle buluşturulması hedefleniyor.