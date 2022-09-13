Usta sanatçı Elton John, müziğe veda ediyor. 75 yaşındaki sanatçı son turne sonrası kariyerini noktalayacak.

İngiliz müziğinin önde gelen isimlerinden olan Sir unvanlı Elton John, müzik kariyerine bir dünya turu ile veda edecek.

John’un veda turnesi olan Farewell Yellow Brick Road Turnesi kapsamında ABD’de vereceği son konser, dijital bir platformdan da canlı yayınlanacak.

Son konser ABD'de

Bu turne kapsamında John’un vereceği konserlerden biri de ABD'de gerçekleşecek.