Emily in Paris'in başrolü Lilly Collins hakkında şaşırtan gerçekler

2. sezonuyla Netflix'e dönüş yapan Emily in Paris yine büyük beğeni toplarken gözler başrol oyuncusu Lilly Collins'e çevrildi. Emily karakterini oynayan Collins hakkındaki bilgilere yakında bakalım.

Sex and the City dizisinin yaratıcısı olarak tanınan, son yıllarda ise Younger dizisiyle adından söz ettiren Darren Star‘ın imzasını taşıyan Emily in Paris, 2 Ekim’de Netflix‘te izleyici ile buluştu.

Tanımadığı bir kültür ile karşılaşan Amerikalı genç bir kızın, Fransız kültürünü anlamaya çabalamadan yaşamasını izlediğimiz ‘Emily in Paris’ serisi özellikle "instagrammer" ve "influencer" dünyasında büyük ilgi görüyor.

Paris prodüksiyonuyla adeta içinize işleyecek Fransız kültürü, dizide derinden hissediliyor.

Emily, şık kıyafetleri düşlememizi, rengarenk çiçek manzaralarını görmemimizi ve tabii ki Paris’in harika kafeleri ve restoranlarını gezmemizi sağlıyor.

EMİLY İN PARİS KONUSU

İlk sezonu 10 bölümden oluşan Emily in Paris, kendisine gelen bir iş teklifinin ardından Orta Amerika’dan Paris’e taşınan Emily’nin hikâyesini anlatıyor.

30 dakikalık bölümler hâlinde yayınlanan dizide, çalıştığı pazarlama ekibine “Amerikan perspektifi” katması beklenen Emily, çakışan iki kültür arasında dengede kalmaya çalışırken kurduğu arkadaşlıkların ve romantik ilişkilerinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lily Collins’e Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh, William Abadie ve Arnaud Viard eşlik ediyor.

Başrol Emily Cooper'a hayat veren genç ve yetenekli oyuncu Lily Collins, kariyerinin adeta zirvesini yaşıyor. Gelin Lily Collins'i yakından tanıyalım...

LİLY COLLİNS (EMİLY COOPER) KİMDİR?

Lily Collins 18 Mart 1989 yılında Guildford, Surrey İngiltere’de dünyaya geldi.

İngiltere’nin Surrey bölgesinde dünyaya gelen oyuncu çocukluğunu anne babasının boşanması nedeniyle Los Angeles’da geçirdi.

İlk sinema rolüne henüz iki yaşında BBC dizisi Growig Pains ile başladı. Harvard-Westlake Okulu’ndan mezun oldu ardından üniversite eğitimini Güney Kaliforniye Üniversitesi’nde Yayın Gazeteciliği bölümünde tamamladı.

Genç yaşında Seventeen, Teen Vogue ve Los Angeles Times gibi dergilerde yer buldu. 2007 yılında Hotel de Crillon’da modellik yaptı ve burada dünyaca ünlü moda markası Chanell tarafından Yılın Uluslararası Modeli seçildi.

OYUNCULUK KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini henüz iki yaşında başlayan Lily Collins, ergenlik döneminde Elle Girl dergisinde NY Confidental köşesinde bir köşe yazdı. Bu yazı deneyiminin ardından Seventeen , [17] Teen Vogue , ve Los Angeles Times gibi dergiler için de yazdı.

2007 yılında Chanel tarafından , reality televizyon dizisi The Hills’in üçüncü sezonunda gösterilen Paris’teki Hôtel de Crillon’daki 2007 Bal des débutantes’te elbiselerinden birini giymesi için seçildi. İspanya’nın Glamour dergisi tarafından 2008’de Uluslararası Yılın Modeli seçildi ve Ağustos 2009’da derginin kapağında yer aldı.

Collins, 2008 ABD başkanlık seçimlerini Nickelodeon dizisi Kids Pick the President’ta sunucu olarak yazdı. En Yeni Red Carpet Muhabiri dalında 2008 Genç Hollywood Ödülü kazandı.

Collins, 2009’da The Blind Side filminde Sandra Bullock’un karakterinin kızı Collins Tuohy rolüyle birlikte rol aldı.

Ertesi yıl, Collins oynadığı Pamuk Prenses in Mirror Mirror ve masalın bir uyarlaması olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler başrolünde yer aldı.

ANOREKSİYA İLE MÜCADELE ETTİ

Lily 16 yaşına geldiğinde beslenmeyle ilişkisi değişmeye başladı. Üvey annesi ve babası ayrılma sürecindeydi. Yeni yeşeren modellik kariyeri, oyunculuk ve okul derken bir bocalama dönemine girdi ve hayatının kontrolden çıktığını hissetti. Dış görünümü hakkında fazlaca kafa yorar oldu. Kendini aç bırakmaya başlayan Lily, saplantılı bir biçimde egzersiz yapıyordu ve zayıflama haplarına bağımlı olmuştu. Bu zorlu süreç yirmili yaşlarının başlarına kadar devam etti.

2014 yılında yayınlanan To the Bone filmindeki oyunculuğu ile dikkat çeken oyuncu aynı yıl Love, Rosie filminde yer aldı.

2019 yılında Tolkien filminde başrol olarak yer alan geön oyuncu 2020 yılında da Netflix yapımı Emily in Paris dizisinde Emily Cooper olarak rol aldı.