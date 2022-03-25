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    Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

    Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.
    • AA
    • 25.03.2022 - 09:13
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    Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

    NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti.

    Emine Erdoğan'ı, kütüphaneye gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün eşi Şule Öztürk, Kraliyet Kütüphanesi Koleksiyon Direktörü Sophie Vandepontseele ile kütüphane içindeki Burgonya Dükleri Koleksiyonu'nun yer aldığı bölümün küratörü Ann Kelders karşıladı.

    Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi ni ziyaret etti #1

    "NADİR ESERLER"

    Kelders, kütüphane gezisi sırasında Erdoğan'a, dönemin en iyi el yazması eserlerinin yer aldığı Burgonya Dükleri Sergisi'ne ilişkin bilgi verdi. Emine Erdoğan, daha sonra Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı "Nadir Eserler" bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı.


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