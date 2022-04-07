Petrol
102.27
1.19%
Euro
16.09
0.36%
Dolar
14.75
0.29%
Altın
913.23
0.28%
Borsa
2332
0.69%
Bitcoin
644.404
-3.80%
BTXN Coin
31.40
-1.10%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Emma Watson Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri olacak

    Yıldız oyuncu Emma Watson, Disney Plus’ın Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 03:34
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emma Watson Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri olacak

    Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor.

    Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.

    Emma Watson dizide rol alacak

    Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.

    Emma Watson Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli nin partneri olacak #1

    Dizinin müziklerinde Hans Zimmer var

    İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.

    Emma Watson Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli nin partneri olacak #2


    İlginizi Çekebilir

    Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
    Dünya

    AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

    'Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli'
    Gündem

    'Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli'

    Görüş Bildir