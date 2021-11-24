'Erik Dalı' oynamışlardı! K-Pop grubu A.C.E, İstanbul'da konser veriyor

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu A.C.E, İstanbul'a konsere geliyor. Erik Dalı oynamasıyla büyük ilgi gören grubun Türkiye'de binlerce hayranı var.

Jun, Donghun, Wow, Kim Byeongkwan ve Chan isimli 5 üyeden oluşanA.C.E, Kore Kültür Merkezinin 10.yıl kutlamaları kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geliyor.

Erik Dalı şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntüler ile sosyal medyada gündem olan grup, İstanbul konseri için de sürprizler hazırladı.

A.C.E'nin Türkiye'deki sevenleriyle de buluşacağı konser, 27 Kasım Cumartesi günü TİM Show Center'da gerçekleşecek.

ÜCRETSİZ OLACAK

Türkiye'deki Kore hayranlarının yakından tanıdığı Koreli ünlü oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunu üstleneceğini konser, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Geçtiğimiz yıl "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde dans eden ve sosyal medyanın gündemine yerleşen grubun İstanbul konseri de yine sürpriz danslara ve şovlara sahne olacak.

K-Pop grubu ACE'in 'Erik Dalı' performansı VİDEO

SQUİD GAME DETAYI

Grup, konser sonunda dünyada büyük ses getiren "Squid Game" oyunun kostümlerini giyerek konsere gelenlerle oyunlar oynayacak.