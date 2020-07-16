Erzurum'da Türkiye'nin ilk buz müzesi açıldı

Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan 'Ata Buz Müzesi', 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına açıldı.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 18 aylık çalışma sürecinin sonunda tamamlandı.

Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

12 AY BOYUNCA HEYKEL YAPILACAK

Sıfırın altında 5 derecede, 12 ay boyunca buzdan heykellerin yapılacağı ve sergileneceği müzede, 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı yer alıyor.

15 ANISINA AÇILDI

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yad etmek, verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice Sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müze, ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunuyor.

BUZDAN HEYKELLER, TOPLUMSAL RUHU TEMSİL EDİYOR

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise müzeyle 15 Temmuz gibi donarak belleklerde kalan vahim tarihin hatırasını canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.

YAPILACAK

Maan-Ice Sergisi'nin, ilki 15 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen heykel sergisinin devamı niteliğinde olduğunu hatırlatan Çomaklı, "Sergi 15 Temmuz sürecinin devamında oluşan toplumsal ruhu temsile taşıyarak, bu geleneğin devamının sağlanmasını hedefliyor. Yaşananlardan ders çıkararak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığıyla aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun bulduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Memiş, Sekmen, Çomaklı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.