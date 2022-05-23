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    Eski payitaht Edirne, müzeler başkenti olma yolunda

    Edirne'de müzeler başkenti olma hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.
    • 23.05.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:36
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    Eski payitaht Edirne, müzeler başkenti olma yolunda

    Edirne, arkeolojik eserlerin sergilendiği müzelerin yanı sıra şehir kültürünün anlatıldığı temalı müzeleriyle de öne çıkıyor. Edirne genelinde yer alan 12 müzeye yenileri eklenmeye devam ediliyor.

    Kent, arkeolojik eserlerin sergilendiği müzelerin yanı sıra şehir kültürünün anlatıldığı temalı müzeleriyle de öne çıkıyor.

    Eski payitaht Edirne, müzeler başkenti olma yolunda #1

    Eski payitaht Edirne, müzeler başkenti olma yolunda #2

    Yeni müzeler ekleniyor

    Edirne genelinde yer alan 12 müzeye yenileri eklenmeye devam ediliyor.


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