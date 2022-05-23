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- Eski payitaht Edirne, müzeler başkenti olma yolunda
Eski payitaht Edirne, müzeler başkenti olma yolunda
Edirne'de müzeler başkenti olma hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.
- 23.05.2022 - 10:55
- Güncelleme : 23.05.2022 - 11:36
Edirne, arkeolojik eserlerin sergilendiği müzelerin yanı sıra şehir kültürünün anlatıldığı temalı müzeleriyle de öne çıkıyor. Edirne genelinde yer alan 12 müzeye yenileri eklenmeye devam ediliyor.
Kent, arkeolojik eserlerin sergilendiği müzelerin yanı sıra şehir kültürünün anlatıldığı temalı müzeleriyle de öne çıkıyor.
Yeni müzeler ekleniyor
Edirne genelinde yer alan 12 müzeye yenileri eklenmeye devam ediliyor.