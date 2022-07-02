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    Eskişehir'de bir çiftçi tarlasında arkeolojik tarihi eser buldu

    Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçinin bulduğu tarihi eser muhafazaya alındı.
    • 02.07.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 12:51
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    Eskişehir'de bir çiftçi tarlasında arkeolojik tarihi eser buldu

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki Kaymaz Höyük birinci derece sit alanında tarla sahibi tarafından üzerinde çeşitli figürler olan taş eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu mevkide yapılan araştırmada, söz konusu kişinin tarlasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde haç ve değişik figürler bulunan taş eser ele geçirildi.

    Eskişehir de bir çiftçi tarlasında arkeolojik tarihi eser buldu #1

    Korunmaya alındı

    Tarihi eserin muhafazaya alındığı, tarla sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamaktan işlem başlatıldığı bildirildi.​​​​


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