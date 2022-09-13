Eskişehir'de Frig dönemine ait tabakalar bulundu

Eskişehir'deki Şarhöyük kazılarında geç Frig dönemine ait tabakalara gün yüzüne çıkarıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şarhöyük'te 2 yıl ara verilen kazı çalışmalarına bu yıl yeniden başlandı. Bilim heyetiyle beraber 15 kişilik ekiple yürütülen kazılarda, taş temel üzerindeki kerpiç yapılaşmaların dönemlerine ait bulgular elde edilmeye çalışılıyor.

Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Bilge Baştürk, 30 yılın üzerindeki kazı çalışmalarının bölge arkeolojisi için önemli olduğunu vurguladı.

AA'da yer alan habere göre; Baştürk, ulaşabildikleri verilerin yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait olduğunu dile getirdi.

"Geniş alanı kapsayan bir yer"

"Bu verilerin dışında erken tunç çağı ile ilgili çok önemli verilere ulaşıldı ancak, mimari tabaka olarak Hitit, yaklaşık 7-8 metre Hitit dolguları ve onun üzerinde Frig, onun üzerinde Helenistik, onun üzerinde Roma, onun üzerinde bir Bizans kalesi. Bu şekilde 8 farklı kültürel evreyi burada takip edebiliyoruz. 'Şarköyük Höyük Konisi' 450x500 metre boyutlarında Anadolu'nun önemli büyüklükteki höyüklerinden biri. Çevre yolu kenarında bir nekropolle beraber oldukça geniş bir alanı kapsayan bir yer."





"Önce Frig tabakalarını açıp göstermeye çalışacağız"

Baştürk, bilim heyetiyle beraber 15 kişilik ekiple çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Aslında 2019'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erken Helenistik tabakaları tespit etmiştik 2019 yılında ve bunların altına doğru inmeye başlamıştık. Şu anda geç klasik veya geç Frig diyebileceğimiz yani milattan önce 4. yüzyılın ikinci yarısına ait veya 4. yüzyılın ortalarına ait tabakaları kazmaya başladık. Buradan hedefimiz de aslında Frig tabakalarını açığa çıkartmak ve ondan sonra daha öncesindeki Hitit tabakalarını tespit etmek. Önce Frig tabakalarını açıp göstermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.